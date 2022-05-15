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На Херсонщині окупанти кажуть, що роблять "перепис" для ООН

Такі "пояснення" були в селі Стрілкове (Генічеський район).

На Херсонщині окупанти кажуть, що роблять "перепис" для ООН
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

На території тимчасово окупованої Херсонщини в селі Стрілкове (Генічеський район) російські окупанти пояснюють необхідність "перепису" населення тим, що проводять його начебто як частину всеросійського перепису для ООН.

Про це у Facebook заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Мешканцям Стрілкового призначена окупантами влада пояснює, що перепис населення потрібен для ООН. Як частина всеросійського перепису. Ніби це краще вплине на політику в регіоні. ООН для окремо взятого села на Херсонщині?" - йдеться в повідомленні.

Колаборанти вигадують причини для збору даних наших громадян, зазначає Хлань. Він закликає мешканців Херсонщини не реагувати на провокації окупантів і їхніх ставлеників. 

Як повідомила українська омбудсман Людмила Денісова, російські окупанти готуються провести «перепис» населення Херсонської області.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники збирають списки людей.

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