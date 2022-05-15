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"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку

Детонація боєприпасів досі триває.

"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Фото: Володимир Поліщук, Український інститут національної пам'яті

Українська армія завдала чергового, вже 20-го удару по складу боєприпасів окупантів у Чорнобаївці на Херсонщині.

Це сталося у полудень неділі, 15 травня. Боєприпаси досі вибухають, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"20-та Чорнобаївка. Удар був о 12:00. Детонація досі триває", – написав Арестович у соцмережах.

Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона. Ще донедавна тут діяв міжнародний аеропорт "Херсон". У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

Зранку 24 лютого 2022 року росіяни завдали удару по складах із пальним у Чорнобаївці, а вже у перші дні вторгнення захопили місцевий аеродром, який вони розглядали як стратегічний пункт перекидання ресурсів з Криму.

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