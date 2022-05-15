Ворог обстріляв Чугуїв під Харковом, поранень зазнали 15-річна дитина і дорослий

Неспокійно було в Золочівському районі. Харків не обстрілювали.

Російська армія вночі проти неділі, 15 травня, обстріляла Чугуїв на Харківщині. Поранень зазнали 15-річна дитина і дорослий.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив в ефірі національного телемарафону.

"Ворог продовжує завдавати удари по області. Зокрема, знову постраждало місто Чугуїв. Там, на жаль, дві людини отримали поранення, одна з них – це 15-річна дитина", – сказав керівник ОВА.

Синєгубов також зазначив, що цієї ночі ворог не обстрілював Харків. Неспокійно було в Золочівському районі. Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Поблизу Барвінкового ворог постійно намагається прорвати оборону ЗСУ, але успіху не має.

Чугуїв на Харківщині перебував під окупацією РФ до 7 березня. При його звільненні ЗСУ завдали значних втрат російській армії. Зокрема було знищено командирів двох ворожих бригад.