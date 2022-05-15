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У Маріуполі виникли пожежі через замикання в розтрощених квартирах, - радник мера

Росіяни намагаються забезпечити світлом свою окупаційну адміністрацію.

У Маріуполі виникли пожежі через замикання в розтрощених квартирах, - радник мера
Фото: Скрін з відео

Окупаційна влада зробила спробу відновити електрику в Центральному районі Маріуполя. 

Про це у Телеграм повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Очікувано, одразу виникла купа пожеж через замикання в розтрощених квартирах. Намагання зробити картинку “покращення” не змушують себе чекати. Ввечері світло з’явилось в районі проспекту Будівельників та вул. Шевченка. Але кількість людей, що мали змогу цим скористатись мала. Мету відновлення електрики окупанти не приховують - дати світло в окупаційній адміністрації", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що 14 травня колону автівок з маріупольцями нарешті пропустили до Запоріжжя. Колона очікувала пропуску понад три дні.

За даними обмудсмена Людмили Денісової, інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків.

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