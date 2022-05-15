Знущались і вбивали: ГРУ опублікувало список кадирівців, які воювали проти України

В лавах армії РФ воювало близько 2,5 тисяч кадирівців

Так звані “кадирівці” почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.

Про це повідомляє у Facebook ГУР Міноборони України.

Перебуваючи в другому ешелоні наступу, кадирівці займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм.

"Після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, кадирівцям наказали зупиняти підрозділи окупантів, що відступали, та показово розстрілювати тих, хто відмовлявся воювати", – йдеться у повідомленні.

З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої “подвиги” для TikTok.

"Показово, що попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадирівських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисячі найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та понад шістдесят втекли з України покинувши зброю та амуніцію", – наголошують в розвідці.

Воєнна розвідка України оприлюднює список бойовиків з чеченської республіки, які в березні – травні 2022 року брали участь в російській агресії та нагадує, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, чеченська філія ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхнього подальшого відправлення в зону бойових дій на території України.