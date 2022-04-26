Інформацію про них збирає місцевий відділ ФСБ.

Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій на території України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема: ПІБ, домашні адреси, номери телефонів, адреси електронних пошт, IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в “соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет”.

Вимагають надати інформацію щодо:

умовно засуджених;

засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;

засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;

засуджених за особливо тяжкі злочини.

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За словами чеченських опозиційних громадських діячів, такі дії мають дві цілі. По-перше – поповнити “людський ресурс” частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками. По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні.

“Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні українська розвідка оприлюднила імена 667 військових з Чечні, які воюють проти України. Мотострілецька дивізія дислокується у місті Шалі.