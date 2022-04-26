Двох сиріт, яких окупанти примусово вивезли з Маріуполя, повернули родичам, - Офіс омбудсмана

12-річна Кіра Обединська та 9-річний Ілля Матвієнко нарешті повернулися до своїх родин.

Двох дітей, котрих російські загарбники примусово вивезли з Маріуполя, повернули родичам.

Про це повідомили в Офісі омбудсмана України.

"Батько 12-річної Кіри Обединської - Євген Обединський, неодноразовий чемпіон України з водного поло - загинув у м. Маріуполі. Дідусь хотів повернути дитину і встановити опіку над нею. Також до Уповноваженого зверталася бабуся 9-річного Іллі Матвієнка, мати якого загинула під час бомбардування м. Маріуполя. Бабуся залишилась єдиним родичем дитини і хотіла встановити опіку над онуком", - повідомили в пресслужбі ООУ.

В Офісі кажуть - з ініціативи Уповноваженої ВР з прав людини Кабмін врегулював питання встановлення опіки над дітьми, які втратили батьків на тимчасово окупованій території або за межами України. Тепер установити опіку зможе особа, яка перебуває в сімейних, родинних відносинах. Серед них - і хрещені батьки.

Нагадаємо, наприкінці березня керівник Донецької ОВА закликав допомогти повернути Кіру Обединську, яку окупанти примусово вивезли до Донецька.

За інформацією Людмили Денісової, на Херсонщині 58 дітей-сиріт переховуються понад місяць у підвалі місцевої церкви.