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На Херсонщині 58 дітей-сиріт переховуються понад місяць у підвалі місцевої церкви, – Денісова

З них 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року.

На Херсонщині 58 дітей-сиріт переховуються понад місяць у підвалі місцевої церкви, – Денісова

На Херсонщині 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже більше місяця переховуються у підвалі місцевої церкви.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

З них 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року, решта – молодше 4 років, зокреа діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

“Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні України, в якому не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини буде надаватись вся необхідна допомога, лікування та догляд”, – йдеться у повідомленні.

Денісова закликала усіх, хто може надати сприяння у переведенні цих дітей до безпечного регіону України, не залишатися осторонь та зробити все можливе для відкриття та роботи гуманітарного коридору і евакуації дітей.

Додамо, як повідомили у Офіс генпрокурора, станом на ранок 25 квітня більше ніж 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 215 дітей загинуло та понад 391 поранено.

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