Укрпошта анонсувала нову поштову марку про літак "Мрія"

"Мрію у нас не відняти".

Укрпошта анонсувала нову поштову марку про “Українську мрію”

Про це йдеться у повідомленні державного підприємства у соцмережі Facebook.

“Українська мрія” – це наша наступна поштова марка, яку ми плануємо видати незабаром”, – йдеться у повідомленні.

До повідомлення додано малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі “Що для мене Україна?”, зроблений ще до війни.

“Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою. Такою вона і буде! Навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Адже мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро – і наша поштова марка”, – зазначили в Укрпошті.

Нагадаємо, 27 лютого "Укроборонпром" підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія".

У березні державне підприємство "Антонов" запропонувало започаткувати Міжнародний фонд відродження літака.

21 квітня стало відомо, що Нацполіція проводить слідчі дії на місці знищення Ан-225 "Мрія".