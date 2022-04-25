Окупанти хочуть розселити людей у Маріуполі в районі морського порту для його обслуговування, – Андрющенко

Окупанти хочуть обмежити в кількості населення Маріуполя і розселити людей переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що, як і наголошувалося з початку війни, єдина та головна мета контролю над Маріуполем – це доступ до порту, як найглибшого на Азовському морі, і облаштування там військової бази.

“Все це має обслуговувати обмежена кількість населення. Тепер бачимо тенденцію до підтвердження та реалізації”, – зазначив радник мера.

Він зазначив, що у Великдень окупанти депортували з Маріуполя до Росії 149 людей, з яких 23 – діти.

Андрющенко додав, що зараз у місті залишилось близько 100 тисяч людей.

Нагадаємо, Росія вивезла у Чебоксари та Владивосток майже 800 українців з Маріуполя, а також депортували 308 маріупольців на Далекий Схід, у місто Находка Приморського краю.

Російська верхівка мала плани депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт на будівництва нових міст.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що російські окупаційні війська вже вивезли з України понад 500 тис. українських громадян.

За даними західних ЗМІ, незаконно депортованих українців дійсно відправляють у найвіддаленіші і несприятливі регіони Російської Федерації. Їх вивозять до Сибіру, Чечні, на Далекий Схід і Північний Кавказ.