25 квітня окупанти стріляли ракетами по залізниці у чотирьох областях України

Від обстрілів поблизу Жмеринки та Козятина попередньо 5 людей загинули.

25 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах залізничної інфраструктури у кількох областях центру та заходу України.

Про це повідомляє Lb.ua.

Близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області. Голова Львівської ОВА Максим Козицький згодом повідомив, що пожежу на підстанції загасили. Постраждалих не було.

У Рівненській області три ворожі ракети влучили в залізничну інфраструктуру у Здолбунівському районі. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль, жертв немає. Один працівник мав легке ушкодження. За словами Коваля, пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків.

Зазначимо, що о 08:10 ранку над водоймою-охолоджувачем Хмельницької атомної електростанції були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно в бік Здолбунова. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова наголосила, що цей акт ядерного тероризму з боку РФ міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи.

Водночас підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' були знищено дві крилаті ракети окупантів, які летіли в бік західних областей країни.

Також російські окупаційні війська обстріляли ракетами об’єкти транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та Козятина на Вінниччині. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено.

Вранці 25 квітня російські війська завдали ракетного удару по місту Коростень на Житомирщині. Вибух стався в районі залізничного вокзалу. Інформації про загиблих немає.

Укрзалізниця вдень повідомила про затримку понад 20 поїздів та приміських поїздів через пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, що 21 квітня ввечері російські війська нанесли три ракетні удари по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області.