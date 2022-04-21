Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини

Загиблих немає. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа.

21 квітня ввечері російські війська нанесли три ракетні удари по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він також зазначив, що внаслідок ударів загиблих немає.

"Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло чи зможемо відновити рух", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині минула під сигналами повітряної тривоги. Вороги обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ.