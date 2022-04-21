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Депутату сільради на Харківщині оголосили підозру в держзраді, - обласна прокуратура

За даними слідства, депутат Липецької сільської ради з початком збройної агресії РФ перейшов на бік ворога та зайняв посаду так званого «голови адміністрації с. Липці Харківської області.

Депутату сільради на Харківщині оголосили підозру в держзраді, - обласна прокуратура
Фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Депутату Липецької сільської ради Харківського району Вадиму Кудікову повідомили про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це йдеться на FB-сторінці прокуратури Харківщини.

"За даними слідства, депутат Липецької сільської ради з початком збройної агресії РФ перейшов на бік ворога та зайняв посаду так званого "голови адміністрації с. Липці Харківської області", - зазначили в прокуратурі.

В установі кажуть - депутат надав загарбникам доступ до приміщень Глибоцької та Липецької сільських рад Харківського району. Також передав окупантам інформацію про оптимальні шляхи пересування територіями вказаних громад і дані щодо мешканців, які брали участь у проведенні АТО/ООС.

Кудіков, за даними прокуратури, організував та проводив збори з мешканцями Липецької громади, під час яких агітував їх до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до Росії.

"У зв’язку з переховуванням депутата від слідства наразі вживаються заходи з дотримання процедури вручення повідомлення про підозру, після чого буде вирішено питання про його затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в установі.

Також Харківська обласна прокуратура оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі фотокопію повістки про виклик Кудікова на допит.

Нагадаємо, сьогодні депутату Херсонської міськради від політичної партії "Нам тут жити" повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Днями Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на Росію, і затримала трьох її агентів. Встановлено, що їхні дії координували особи, які у 2014 році втекли до РФ.

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