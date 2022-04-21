Командир 36-ї бригади морпіхів закликав Німеччину виступити гарантом евакуації з Маріуполя

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся до федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та до федерального канцлера Олафа Шольца із закликом допомогти з організацією евакуації з Маріуполя.

Заяву Волини опублікувало німецьке видання Bild.

"Одного разу світ зупинив зло. Ви пам'ятаєте це краще, ніж будь-хто інший. Тепер зло повернулося. І у вас є можливість зайняти правильну сторону історії і зупинити фашизм в зародковому стані, перш ніж він спалить все навколо себе", - заявив Волина.

Він зазначив, що записує звернення з міста в облозі, де немає води, їжі, ліків, електрики та опалення.

"Понад 100 тисяч людей голодують. У підвалах мої поранені солдати гниють від ран. Артилерія, літаки і навіть ВМС не перестають нас обстрілювати. Маріуполь ще можна врятувати! Світ повинен нарешті сказати "ніколи більше" і допомогти нам", - наголосив Волина.

Командир 36 ОБрМП закликав Німеччину виступити гарантом безпечної евакуації з Маріуполя. Він зазначив, що влада ФРН здатна врятувати понад сто тисяч мирних жителів і тисячі українських воїнів від зла, яке "може знищити планету".

Нагадаємо, раніше заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар записав відеозвернення з приводу евакуації цивільного населення та військового гарнізону з міста Маріуполь. Він наголосив, що мирні мешканці, які ховаються від російських обстрілів на "Азовсталі", не мають можливості покинути своїх підвалів. Вони бояться, оскільки, попри заяви російських військ про припинення вогню, обстріли продовжуються.

Паламар закликав до дотримання гарантій безпеки і наголосив, що лише за підтримки третьої сторони цивільні могли б вийти з заводу. Він також повідомив, що спілкувався з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком та головою української переговорної делегації Давидом Арахамією, і вони заявили, що готові приїхати в Маріуполь на переговори з російською стороною щодо евакуації віськового гарнізону, який тут залишився.