Глава УПЦ МП Онуфрій хоче провести молитовну ходу до "Азовсталі", - пресслужба

Предстоятель каже, що "хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих".

Глава УПЦ МП Онуфрій пропонує організувати молитовну ходу від Оріхова, що в Запорізькій області, до заводу "Азовсталь" у м. Маріуполь.

Відповідну заяву опублікували на сайті УПЦ МП.

Онуфрій повідомив, що духовенство і вірні готові провести таку ходу "з метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів. Також хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих".

"Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи", - зазначив глава УПЦ МП.

Нагадаємо, на початку березня священики Української православної церкви Московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з РПЦ.

19 квітня прокуратура Житомирської області скерувала до суду обвинувальний акт проти настоятеля церкви УПЦ Московського патріархату в Новоград-Волинському районі. За даними слідства, він публічно закликав до підтримки російського вторгнення в Україну.