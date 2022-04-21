Ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор" нацгвардійці збили на Запоріжжі

У війні з Україною РФ втратила ще один гелікоптер. Сьогодні підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

Це сталося у Запорізькій області. Українські бійці знищили гелікоптер із ПЗРК, повідомили у пресслужбі Національної гвардії.

"Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю", – зазначається в повідомленні.

Раніше сьогодні голова Харківської ОВА повідомив, що ЗСУ збили ворожий Су-34 поблизу Ізюма.