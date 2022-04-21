З міста Попасна Луганської області провели складну евакуацію, врятувавши 60 осіб.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Останнім часом наприкінці кожного дня кажу собі: “Ми це зробили”. Бо евакуація ускладнюється. Так, ми вже не можемо дістатися до деяких населених пунктів Гірської громади. Над ними продовжує майоріти синьо-жовтий прапор, однак маршрут постійно обстрілюють росіяни, або замінований”, – зазначив він.

Гайдай додав, що кожна поїздка до Попасної сповнена небезпеки – евакуаційний транспорт неодноразово потрапляв під вогонь росіян.

“Втім, сьогодні вдалося врятувати 60 місцевих жителів. А загалом за три дні – 163 попаснянина. Це справжня перемога життя”, – підсумував голова ОВА.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Керівник Гірської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Олексій Бабченко закликав мешканців евакуйовуватися.