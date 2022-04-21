Керівник Гірської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району на Луганщині Олексій Бабченко закликав мешканців евакуйовуватися.

Про це йдеться у його зверненні.

“Сьогодні 21 квітня чистий четвер. Війна триває, кожного дня йдуть обстріли, кожного дня руйнуються наші населені пункти, гинуть люди, багато поранених серед цивільного населення”, – зазначив Бабченко.

Він нагадав, що евакуація проходить щодня о 9 ранку. “Евакуюйтеся, бережіть своє життя та здоров’я, життя своїх рідних, життя своїх близьких”, – додав він.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області не залишилося жодного безпечного місця і закликав людей евакуюватися.