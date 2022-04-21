Окупанти ізолювали населені пункти Великобурлуцького району Харківщини, волонтерів розстрілюють

Станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок.

Росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію РФ.

Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території.

Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з смт Шевченкове.

Станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок. Багато населених пунктів залишились без електропостачання.

“Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора окупанти майже 15 разів обстріляли Харків, постраждало 5 людей.