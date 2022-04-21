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У модульних будинках розмістили вже тисячу переселенців, щомісяця планують заселяти по 5000, – Чернишов

На наступних етапах стратегії, що стосується середніх та довгих строків, планується побудова помешкань у максимально стислі терміни. 

У модульних будинках розмістили вже тисячу переселенців, щомісяця планують заселяти по 5000, – Чернишов
Фото: надано пресслужбою

Уже тисяча внутрішньо переміщених через війну українців оселилася в модульних будиночках. Щомісяця в такі будинки планують заселяти по 5000 людей. Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив у ефірі CNN. 

Він пояснив, що 10 млн українців були вимушені покинути свої домівки, з них 4 млн виїхали за кордон. 

"Що є серйозним ризиком для економіки України. 6 млн досі в Україні, у більш безпечних регіонах. Це, звісно, драматична ситуація для країни", – зазначив він. 

Міністр підкреслив, що українці стикаються з величезною кількістю руйнувань. Ситуація в деокупованих регіонах трагічна. Україна має стратегію з відбудови, що складається з кількох етапів. Для короткострокової перспективи зводять модульні помешкання як тимчасову альтернативу для людей, які втратили чи вимушено покинули свої оселі.

"Відбудова країни точно займе час, і ми точно збираємося цим займатися. Передусім ми концентруємося на декількох речах – відвідуванні деокупованих регіонів, поверненні туди постачання електрики, води, опалення – там, де це потрібно. Ми забезпечуємо основні ремонтні роботи", – зазначив міністр. 

На наступних етапах стратегії, що стосується середніх та довгих строків, планується побудова помешкань у максимально стислі терміни. 

Нагадаємо, 19 квітня у Львівській області відкрили перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. Загалом у регіоні планують зведення трьох таких містечок, кожне з них може стати прихистком для 350 людей.

Модульні будинки розмістили і в Бородянці, де продовжують розбирати поруйновані будівлі, але там у них оселилися рятувальники. 

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