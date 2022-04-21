Втрати ворога досягли 21 тисячі осіб особового складу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно склали близько 21 тисяч осіб особового складу. Також росіяни втратили 829 танків та 2118 одиниць бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати ворога:
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки - 1508 од,
- кораблі /катери / - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166,
- Спеціальна техніка - 27,
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
В Генташтабі зазначили, що дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора оперативне командування "Південь" повідомило про знищення ворожого БПЛА «Орлан-10», 34 військових, 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця «Мста-С», реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка.