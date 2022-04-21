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Втрати ворога досягли 21 тисячі осіб особового складу

Росіяни втратили вже майже 3 тисячі танків та ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно склали близько 21 тисяч осіб особового складу. Також росіяни втратили 829 танків та 2118 одиниць бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати ворога:

  • артилерійських систем – 393 од,
  • РСЗВ - 136 од,
  • засоби ППО - 67 од,
  • літаків – 172 од,
  • гелікоптерів – 151 од,
  • автомобільної техніки - 1508 од,
  • кораблі /катери / - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166,
  • Спеціальна техніка - 27,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

В Генташтабі зазначили, що дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора оперативне командування "Південь" повідомило про знищення ворожого БПЛА «Орлан-10», 34 військових, 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця «Мста-С», реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка.

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