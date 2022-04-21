Великий наступ на схід України Росія ще не почала, але це питання часу, – Данілов

Цього тижня почалися бої по всій лінії фронту Донецької та Луганської областей і на Харківщині. Це була невдала спроба росіян випробувати на міціність ЗСУ, заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі "Радіо НВ".

"На сьогоднішній день вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ – це питання тільки часу. Я хотів би зауважити, коли хтось каже "вирішальна остання битва" – я б не був таким оптимістичним. Попереду може бути багато різних речей. Це один із боїв, який є на території нашої країни з 2014 року", – сказав він.

Данілов додав, що протягом 2-4 тижнів Росія ще зможе перекидати нові сили в Україну, але наголосив, що ми не маємо права применшувати міцність ворога: "велика країна, людей багато, розуму – не зовсім".

"Вони там ще є. Останнім часом ми помітили, що зʼявляються лівійці і сирійці, так звані найманці. Казати, коли вони в них закінчаться, доволі складно на сьогоднішній день. Те, що вже відчувається напруга в цьому напрямку в Російської Федерації – це вже відома річ", – зазначив він.

Данілов щодо найманців додав, що точна їхня кількість невідома, але ЗСУ вже знищили близько 30 осіб. На думку секретаря РНБО, більше 500 найманців РФ до України перекинути не може.

Нагадаємо, згідно з новим зведенням Генштабу ЗСУ, на Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення.

На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення.