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Будь-які мирні перемовини щодо України, ймовірно, проваляться через "крокодила Путіна", – Джонсон

Премʼєр Британії скептично налаштований щодо мирного врегулювання, тому закликає світ продовжувати допомагати з озброєнням Україні. 

Будь-які мирні перемовини щодо України, ймовірно, проваляться через "крокодила Путіна", – Джонсон
Боріс Джонсон
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що всі переговори щодо миру в Україні не матимуть успіху через президента РФ Володимира Путіна. 

Джонсон думає, що мати справу з Путіним – все рівно, як "крокодил вчепився тобі в ногу щелепами", цитує Reuters. Через це британський премʼєр наполягає на тому, що Захід повинен продовжувати допомагати з озброєнням Україні.

Джонсон зокрема сказав, що під час свого візиту до Індії буде відмовляти свого колегу Нарендру Моді від нейтралітету щодо війні в Україні. 

"Дуже складно бачити, як українці можуть вести перемовини з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність добросовісності", – сказав Джонсон, додавши, що стратегія президента РФ полягає в тому, щоб спробувати окупувати якомога більшу частину України та, можливо, провести переговори з позиції сили. 

Джонсон зауважив також, що "Путін ясно дав зрозуміти, що хоче захопити більше територій України і може почати новий штурм столиці".

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в нього у щелепах нога? Ось у чому складність, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм озброєння", – зауважив премʼєр Великобританії. 

Нагадаємо, Росія відмовилася від перемирʼя на Великдень, яке пропонувала встановити ООН. Ворог продовжує атакувати схід України, зокрема Донецьку та Луганську області, і не припиняє стріляти по Харкову. 

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