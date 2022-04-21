Будь-які мирні перемовини щодо України, ймовірно, проваляться через "крокодила Путіна", – Джонсон

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що всі переговори щодо миру в Україні не матимуть успіху через президента РФ Володимира Путіна.

Джонсон думає, що мати справу з Путіним – все рівно, як "крокодил вчепився тобі в ногу щелепами", цитує Reuters. Через це британський премʼєр наполягає на тому, що Захід повинен продовжувати допомагати з озброєнням Україні.

Джонсон зокрема сказав, що під час свого візиту до Індії буде відмовляти свого колегу Нарендру Моді від нейтралітету щодо війні в Україні.

"Дуже складно бачити, як українці можуть вести перемовини з Путіним зараз, враховуючи його явну відсутність добросовісності", – сказав Джонсон, додавши, що стратегія президента РФ полягає в тому, щоб спробувати окупувати якомога більшу частину України та, можливо, провести переговори з позиції сили.

Джонсон зауважив також, що "Путін ясно дав зрозуміти, що хоче захопити більше територій України і може почати новий штурм столиці".

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в нього у щелепах нога? Ось у чому складність, з якою стикаються українці. Треба просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їм озброєння", – зауважив премʼєр Великобританії.

Нагадаємо, Росія відмовилася від перемирʼя на Великдень, яке пропонувала встановити ООН. Ворог продовжує атакувати схід України, зокрема Донецьку та Луганську області, і не припиняє стріляти по Харкову.