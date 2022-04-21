Китайська платіжна система UnionPay не буде працювати з банками РФ, які потрапили під санкції

Великі російські банки, які опинилися під санкціями західних країн, не зможуть випускати карти UnionPay. Китайська платіжна система відмовляється від співпраці через ризик вторинних санкцій.

Про це РБК розповіли п'ять джерел у російських банках, у тому числі тих, що потрапили під санкції.

Співрозмовник, близький до «Сбербанку», повідомив, що про таке рішення китайської платіжної системи співробітникам розповіли на закритій зустрічі, тому банк не випускатиме ці картки. Можливість випуску картки UnionPay також розглядали чи вже працювали над цим «Альфа-банк», «Открытие» та ВТБ.

«Промсвязьбанк», який випускав картки UnionPay ще до потрапляння під санкції, перестав це робити, розповіли в його call-центрі.

Три джерела у банках стверджують, що ці кредитні організації не зможуть випускати картки UnionPay через побоювання самої платіжної системи. Ще два пояснюють, що UnionPay поставила переговори на паузу без пояснення причин. Російські банки розглядали UnionPay як альтернативу Visa та Mastercard.

Нагадаємо, 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard призупинили свою роботу у Росії. Ще раніше вони відключили свої картки у банках, які потрапили під санкції.