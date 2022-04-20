Ще чотирьох підсанкційних росіян позбавили громадянства Кіпру

Ще чотирьох громадян Росії зі санкційного списку Євросоюзу позбавили паспортів Кіпру. Рішення поширюється і на їхніх дітей, пише The Cyprus Mail.

Імена осіб, яких позбавили громадянства Кіпру, не називаються. Станом на 7 квітня кіпрських паспортів позбавили 21 людину з санкційного списку.

Наприкінці минулого місяця Брюссель розпорядився, що всі держави Євросоюзу повинні перевірити громадянства і посвдіки на проживання росіян, які потрапили під обмежувальні заходи за підтримку війни проти України.

Кіпр з 2007 по серпень 2020 року надав своє громадянство 2886 росіянам. Там діяла схема отримання паспорта за інвестиції хоча б у 2 млн євро. При цьому розслідування показало, що 53% з 6779 громадянств були надані незаконно.

Єврокомісія минулого місяця попереджала, що деякі російські та білоруські громадяни, щодо яких вжито санкцій, могли отримати громадянство ЄС чи привілейований досту для вільного пересування Шенгеном.

Програму так званих золотих паспортів у Кіпрі скасували в 2020 році після розслідування журналістів. Розслідувачі говорили, що в списку отримувачів таких паспортів є й українці.