Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Софії з президентом Болгарії Руменом Радевим.
Про це він написав у його Твіттері.
Кулеба і Радев, зокрема, обговорили шляхи відновлення миру та розвитку в Чорноморському регіоні.
“Ми також погодилися з необхідністю посилення ланцюгів поставок сільськогосподарської продукції для підтримки глобальної продовольчої безпеки”, – йдеться у повідомленні.
Очільник українського МЗС також спілкувався зі спікером болгарського парламенту Ніколою Мінчевим.
“Вдячний Болгарії за те, що вона солідарна з Україною. Я також подякував голові Мінчеву за тверду позицію щодо санкційної політики ЄС щодо Росії, а також за підтримку членства України в ЄС”, – написав Кулеба.
Також у порядку денному очільника української дипломатії була зустріч з прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.
“Я подякував йому за прийом українських біженців і за постійну політичну підтримку Болгарії в ЄС. Ми також обговорювали посилення торгівлі та туризму після війни”, – зазначив Кулеба.
Потім він заявив, що російська анексія Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Болгарії в усіх міжнародних організаціях, однак "наразі" контролюється Росією.
У березні міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що країна не буде надавати зброю Україні для боротьби з російським вторгненням, бо зосередиться на зміцненні власної армії, що недостатньо фінансується.