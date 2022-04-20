Вінн також зустрівся у Софії з спікером парламенту та керівником уряду країни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Софії з президентом Болгарії Руменом Радевим.

Про це він написав у його Твіттері.

Кулеба і Радев, зокрема, обговорили шляхи відновлення миру та розвитку в Чорноморському регіоні.

“Ми також погодилися з необхідністю посилення ланцюгів поставок сільськогосподарської продукції для підтримки глобальної продовольчої безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Фото: twitter.com/dmytrokuleba Дмитро Кулеба і Румен Радев

Очільник українського МЗС також спілкувався зі спікером болгарського парламенту Ніколою Мінчевим.

“Вдячний Болгарії за те, що вона солідарна з Україною. Я також подякував голові Мінчеву за тверду позицію щодо санкційної політики ЄС щодо Росії, а також за підтримку членства України в ЄС”, – написав Кулеба.

Фото: twitter.com/dmytrokuleba Дмитро Кулеба і Нікола Мінчев

Також у порядку денному очільника української дипломатії була зустріч з прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

“Я подякував йому за прийом українських біженців і за постійну політичну підтримку Болгарії в ЄС. Ми також обговорювали посилення торгівлі та туризму після війни”, – зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба і Кирило Петков

Потім він заявив, що російська анексія Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Болгарії в усіх міжнародних організаціях, однак "наразі" контролюється Росією.

У березні міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що країна не буде надавати зброю Україні для боротьби з російським вторгненням, бо зосередиться на зміцненні власної армії, що недостатньо фінансується.