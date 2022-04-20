Кулеба закликав Росію дослухатися до пропозиції Генсека ООН про Великоднє перемир'я

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію почути Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та зреагувати на його пропозицію - оголосити в Україні Великоднє перемир'я. Про це глава МЗС написав у Twitter.

Russia must finally hear UN Secretary General @antonioguterres and end its war on Ukraine or at least allow a humanitarian pause. Let me remind there is only one aggressor and invader in this war: Russia. Ukraine has always been and remains ready to seek peace. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 19, 2022

“Росія має нарешті почути генсека ООН і припинити війну з Україною або хоча б зробити гуманітарну паузу. Дозвольте мені нагадати, що у цій війні є лише один агресор та загарбник: Росія. Україна завжди була і залишається готовою до пошуку миру”, – зазначив міністр.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріша закликав органзіувати Великоднє перемир'я, припинити кровопролиття та "відкрити вікно для діалогу та миру".