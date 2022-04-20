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Кулеба закликав Росію дослухатися до пропозиції Генсека ООН про Великоднє перемир'я

Генсек закликав "відкрити вікно для діалогу та миру".

Кулеба закликав Росію дослухатися до пропозиції Генсека ООН про Великоднє перемир'я
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію почути Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та зреагувати на його пропозицію - оголосити в Україні Великоднє перемир'я. Про це глава МЗС написав у Twitter.

“Росія має нарешті почути генсека ООН і припинити війну з Україною або хоча б зробити гуманітарну паузу. Дозвольте мені нагадати, що у цій війні є лише один агресор та загарбник: Росія. Україна завжди була і залишається готовою до пошуку миру”, – зазначив міністр.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріша закликав органзіувати Великоднє перемир'я, припинити кровопролиття та "відкрити вікно для діалогу та миру".

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