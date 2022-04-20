ЄС хоче створити спеціальний фонд для відбудови України

Планують оплачувати основну частину таких витрат - сотні мільярдів євро протягом десятиліть. Щоправда ще вирішують на яких умовах.

Європейський Союз планує створити трастовий солідарний фонд для фінансування відбудови зруйнованої війною України, аби вклади його членів покрили основну частину витрат на ці цілі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Європейська комісія повідомила дипломатам, що працює над інструментом ЄС, зосередженим на довгострокових потребах країни, а не над багатостороннім інструментом, оскільки, за словами людей, знайомих з обговоренням, він сплачуватиме більшу частину рахунку. Створений за зразком фонду відновлення після Covid-19 для країн-членів, він фінансуватиме інвестиції та реформи за домовленістю з урядом України, але неясно, скільки буде надано через гранти чи позики", - сказно у повідомлені.

Оскільки війна все ще триває, представники виконавчої влади ЄС не готові озвучити фінальні суми, але заявили послам ЄС, що ця цифра сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть.

Першим кроком буде ретельна оцінка потреб України, яку проведуть Єврокомісія та Світовий банк.

Перша частина допомоги буде витрачена на відновлення інфраструктури та надання держпослуг. Також розглядається можливість розширення гарантій на допомогу українським компаніям, зокрема аграрним.

Нагадаємо, 14 квітня Європейський Союз схвалив виділення ще 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні.

Також відомо, що Євросоюз розглядає можливість використання заблокованих російських активів для відновлення України.