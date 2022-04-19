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Німеччина оплатить озброєння, яке замовить Україна, – Олаф Шольц

Йдеться про протитанкову зброю та засоби ППО, а також все, «що можна використовувати в артилерійському бою»

Німеччина оплатить озброєння, яке замовить Україна, – Олаф Шольц
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Бундесвер вичерпав свої спроможності постачати зброю Україні, однак це може робити німецька промисловість.

Про це він сказав після відеоконференції з главами держав і урядів міжнародних партнерів, а також керівниками НАТО і ЄС, повідомляє ARD

Канцлер також зазначив, що Німеччина хоче й надалі підтримувати Україну фінансами та зброєю, однак поставки озброєнь будуть не із запасів Бундесверу. 

«Німеччина вичерпала свої можливості щодо поставок зброї з власних запасів», – пояснив Шольц, додавши що необхідно гарантувати власну здатність захищатися. 

За його словами, уряд України спільно з німецькими промисловцями розробляють перелік того, що можна поставити. Це замовлення потім буде оплачене урядом Німеччини. 

Олаф Шольц підкреслив, що така допомога має бути надана швидко.

«Ми попросили німецьку військову промисловість повідомити нам, які засоби вони можуть поставити найближчим часом», – сказав Шольц, зазначивши, що йдеться про протитанкову зброю та засоби ППО, а також все, «що можна використовувати в артилерійському бою». 

«Україна зараз вибере з цього переліку і ми надаємо їй гроші на придбання», – сказав Олаф Шольц. 

Нагадаємо, уряд Німеччини планує збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до двох мільярдів євро, і ці кошти «значною мірою підуть на користь України».

Відзначимо, сьогодні прем'єр Нідерландів оголосив, що країна відправить Україні «важче оснащення», «включаючи бронетехніку»

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