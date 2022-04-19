Уряд додатково виділив Міноборони 16 млрд грн

Кабінет міністрів України під час засідання сьогодні додатково виділив 16 млрд грн для Міністерства оборони України.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, основні кошти підуть на виплати зарплат військовим, на ремонт і модернізацію техніки, на виплати родинам загиблих героїв.

“Наші Збройні Сили тримають оборону. Тримають на всіх напрямках, у тому числі в місті-герої Маріуполі. Ми віримо в нашу перемогу та віримо в Збройні Сили України. Першочерговим завданням Уряду залишається забезпечення наших захисників. Щотижня ми виділяємо на це мільярди гривень”, – наголосив Шмигаль.

Також Уряд ухвалив рішення про виділення Міністерству внутрішніх справ 17 млрд грн.

За словами Прем’єр-міністра, це кошти для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, які є частиною сил оборони та по всьому фронту знищують російських окупантів.

Нагадаємо, НБУ змінив номери рахунків для зарахування коштів для підтримки ЗСУ та гумдопомоги постраждалим.