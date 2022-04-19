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Українці зможуть отримувати прямі перекази з-за кордону на картки банків-партнерів Ria

ПриватБанк та Ria Money Transfer запустили сервіс переказу коштів.

Українці зможуть отримувати прямі перекази з-за кордону на картки банків-партнерів Ria
Фото: Depositphotos

ПриватБанк та Ria Money Transfer запустили сервіс переказу коштів на картки всіх банків партнерів Ria в Україні.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Тепер клієнти Ria можуть надсилати перекази як на картки ПриватБанку в валютах євро (EUR), доларах США (USD) або українська гривня (UAH), так і на картки інших українських банків у валюті українська гривня (UAH) безпосередньо на рахунок або картку - без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування", - йдеться в повідомленні.

Щоб отримати грошовий переказ Ria з будь-якої країни світу напряму на банківський рахунок або картку, потрібно під час відправки переказу просто зазначити номер рахунку або картки.

Одержувач отримує повідомлення від банку про надходження грошей.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Мінцифри веде перемовини з командою міжнародної платіжної системи Stripe, аби відкрити сервіс для українців.

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua розповіла, що після початку війни перекази коштів від заробітчан в Україну скоротилися, бо до них поїхали члени сімей, та, натомість, - зросли приватні перекази валюти для гуманітарних потреб та допомоги українським військовим.

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