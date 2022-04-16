Тимчасовий міст поблизу Стоянки під Києвом відкриють найближчими днями, – Тимошенко

Тимчасову переправу поблизу Стоянки на в'їзді до Києва по трасі М-06 вже майже обладнали і невдовзі рух нею буде відкрито, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Міст буде відкрито найближчими днями», - прокоментував він відео з будівельного майданчика.

Цей міст було зруйновано ще у перші дні війни з державою-терористом Росією. Його руйнація перекрила транспортне сполучення зі столицею Житомирською трасою.

Відкриття тимчасової переправи біля Стоянки дозволить відновити транспортне сполучення одним з ключових логістичних маршрутів України.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що на ліквідацію наслідків військової агресії Росії у Київській області з резервного фонду було виділено 400 млн гривень.