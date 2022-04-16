Дефіцит бюджету зараз – сім мільярдів євро щомісячно, – Зеленський

Дефіцит українського бюджету складає в умовах війни сім мільярдів євро щомісяця.

Про це в інтерв’ю українським онлайн-медіа заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що такі показники відомі нашим партнерам.

«Ці суми знають усі: Євросоюз, США, Велика Британія. Як вони нас підтримують, можна буде побачити в кінці місяця, – сказав він, додавши: – Україна вийде з цієї ситуації».

За словами президента, дефіцит у сім мільярдів євро пов'язаний з тим, що митниця та податкова не працювали в нормальному режимі, а бізнес зупинився. До того ж Україна була змушена завозити величезний обсяг імпорту без розмитнення – задля продовольчої безпеки та забезпечення країни медикаментами.

На думку Володимира Зеленського, українці будуть повертатися додому і економічна ситуація стане кращою. Також Україна очікує допомоги від донорів.

При цьому президент попередив, що «вічно ця допомога не триватиме – лише кілька місяців».

«Тому важливо, щоб економіка запрацювала», – додав він.

За інформацією глави уряду Дениса Шмигаля, в першому кварталі 2022 року держбюджет вдалося виконати на 110%. У другому кварталі через військове вторгнення РФ прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету.