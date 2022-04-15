​На Житомирщині створюють тимчасові переправи та продовжують розмінування, – Тимошенко

На півночі Житомирської області замість зруйнованих окупантами мостів створено тимчасові переправи через річку Ірша у Малині та через річку Грезля між селами Народицької громади для доставки продуктів, ліків, гуманітарки до звільнених від окупантів населених пунктів.



Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

“Тривають роботи з усунення руйнувань в регіоні”, - написав він у Facebook, нагадавши, що на відновлення Житомирської області виділено 100 млн грн.

Тимошенко розповів, що в Овручі у житлових будинках встановлюють віконні блоки, в смт Черняхів та селі Раківщина відновлюють пошкоджені дахи та покрівлі будинків. У селі Базар проводиться огляд пошкоджень для визначення обсягів робіт з відновлення.

Наразі, за словами заступника глави ОП, спеціалісти займаються розмінуванням села Новопіль та населених пунктів Народицької територіальної громади Коростенського району.

Нагадаємо, днями Тимошенко повідомив про розмінування 168 населених пунктів з 1,5 тисячі, що перебували під окупацією.