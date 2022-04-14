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На Київщині відновлюють газо- та водопостачання, - ОП

Протягом доби знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів.

На Київщині відновлюють газо- та водопостачання, - ОП

Київоблгаз у посиленому режимі працює над газопостачанням: вже відновлено роботу у 54 населених пунктах, протягом 13 квітня під'єднали до електропостачання 17 371 споживача. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко

Також, за словами Тимошенка, в селі Микуличі Немішаївської ТГ, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень вже відновлене водопостачання.

“На Київщині працюють пожежно-рятувальні підрозділи області, протягом доби знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів”, - розповів він. 

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що з резервного фонду Державного бюджету України виділено перший мільярд гривень на відновлення звільнених від російських військ Київщини, Чернігівщини, Сумщини та Житомирщини. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України для ліквідації наслідків воєнних дій Київська область отримає 400 млн грн; Чернігівська та Сумська по – 250 млн грн; Житомирська область – 100 млн грн.

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