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Трасу Київ – Чоп перекрили щонайменше на три дні

Проїзд закрили з міркувань безпеки. 

Проїзд дорогою М-06 "Київ – Чоп" перекрили з 49-го по 52 кілометр. Також заборонено рухатися підʼїздами до траси поблизу 51 кілометра, повідомили в Укравтодорі.

"Обмеження набувають чинності сьогодні, 14 квітня, о 9:30 і триватимуть щонайменше три дні", – зазначено в повідомленні. 

Укравтодор просить громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні безпечні шляхи.

М-06, також відома як Житомирська траса, під час російської окупації частин Київщини була одним із найбільш небезпечних місць. Дорогу розміновують і досі. 

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