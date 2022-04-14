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З Маріуполя та в Запорізькій області сьогодні можна евакуюватися тільки власним транспортом

На Луганщині централізовану евакуацію проведуть за умови припинення вогню з боку ворогів. 

З Маріуполя та в Запорізькій області сьогодні можна евакуюватися тільки власним транспортом
Ірина Верещук
Фото: Скіншот відео

На 14 квітня погоджено девʼять гуманітарних коридорів. Власним транспортом можна виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

"Через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки що їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка", – зазначила вона.

За умови припинення вогню з боку росіян працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області. 

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут – місце зборів: проспект Хіміків, 28. З міста Лисичанськ до міста Бахмут – місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. З міста Попасна до міста Бахмут – місце зборів: вул. Первомайська, 42. 

Евакуація буде проводитись і з Рубіжного до міста Бахмут. З селища Гірське до міста Бахмут – місце зборів: вул. Гагаріна, 13. 

Нагадаємо, вчора гуманітарні коридори погодити не вдалося, однак на власному транспорті евакуювалися 1567 осіб. Мешканців східних і південних областей закликають виїжджати, адже Росія готує загострення на цих напрямках. 

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