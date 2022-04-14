Україна веде переговори з РФ про обмін 169 нацгвардійців, які потрапили в полон на ЧАЕС

Частина з них перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії.

Україна веде переговори про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Чорнобиль – це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії... Тривають переговори про їх повернення. Але ми розуміємо, що це буде можливо лише після завершення активної фази бойових дій", написав він у фейсбуці.

За словами голови МВС, нацгвардійців утримували з порушенням їхніх прав та без належних умов.

"Ми були на місці, де їх утримували. Це - підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там", – розповів Монастирський.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли в Чорнобильську зону з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратних метрів дерев біля АЕС, які прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року. Окупанти зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу.

30 березня стало відомо, що в білоруський центр радіаційної медицини прибувають автобуси з російськими військовими.

31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців.