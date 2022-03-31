Окупанти пішли із ЧАЕС і підписали "Акт приёма и передачи охраны" станції (документ)

Наразі на станції ще залишається невелика кількість російських військових.

Окупанти, які у перший день війни захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь.

Наразі на станції ще залишається невелика кількість російських військових, повідомили у НАЕК "Енергоатом".

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

В "Енергоатомі" зазначають, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які російські військові будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", – зазначили в українській компанії.

Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали "Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции".

Фото документа оприлюднив "Енергоатом". У ньому засвідчено, що "Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется".

"Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй...", – зазначили в українській енергетичній компанії.

Нагадаємо, про те, що російські війська починають виходити з Чорнобильської атомної електростанції, повідомив, зокрема, Пентагон.

Учора ввечері стало відомо, що в білоруський Центр радіаційної медицини в Гомелі прибувають автобуси з російськими військовими, імовірно, опроміненими в Чорнобильській зоні відчуження.

У МВС назвали дві причини відведення частини військ Росії з території Чорнобильської АЕС. Це, по-перше, ротація. А друга причина – це реальне опромінення частини військових.