Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти пішли із ЧАЕС і підписали "Акт приёма и передачи охраны" станції (документ)

Наразі на станції ще залишається невелика кількість російських військових.

Окупанти пішли із ЧАЕС і підписали "Акт приёма и передачи охраны" станції (документ)
Фото: twitter.com/EBRD

Окупанти, які у перший день війни захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. 

Наразі на станції ще залишається невелика кількість російських військових, повідомили у НАЕК "Енергоатом".

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

В "Енергоатомі" зазначають, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які російські військові будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження. 

"Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти", – зазначили в українській компанії.

Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали "Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции". 

Фото документа оприлюднив "Енергоатом". У ньому засвідчено, що "Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется".

"Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Хоч бери та дякуй...", – зазначили в українській енергетичній компанії.

Нагадаємо, про те, що російські війська починають виходити з Чорнобильської атомної електростанції, повідомив, зокрема, Пентагон

Учора ввечері стало відомо, що в білоруський Центр радіаційної медицини в Гомелі прибувають автобуси з російськими військовими, імовірно, опроміненими в Чорнобильській зоні відчуження.

У МВС назвали дві причини відведення частини військ Росії з території Чорнобильської АЕС. Це, по-перше, ротація. А друга причина – це реальне опромінення частини військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також