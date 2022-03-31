У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС

У МВС назвали два причини відводу частини військ Росії із території Чорнобильської АЕС.

Як розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу, це, по-перше, це ротація.

А друга причина – це реальне опромінення частини військових.

На його думку, росіяни, очевидно, панікують та не розуміють, що солдати потрапили в ситуацію, якої вони навіть теоретично не очікували.

“І факт про те, що 7 автобусів із солдатами завезли до рабіологічного центру в Гомелі, призвів до панічних настроїв серед того контингенту, який знаходиться у Чорнобилі чи біля нього”, – сказав Денисенко.

Нагадаємо, про те, що російські війська починають виходити з Чорнобильської атомної електростанції повідомив, зокрема, Пентагон.

Вчора ввечері стало відомо, що у білоруський Центр радіаційної медицини в Гомелі прибувають автобуси з російськими військовими, імовірно, опроміненими в Чорнобильській зоні відчудження.

ЧАЕС перебуває в окупації. Російські війська при цьому продовжують мілітаризацію зони відчуження. Зокрема, вони облаштували собі позиції у високотоксичній місцевості під назвою "Рудий ліс", піднявши там хмари радіоактивного пилу. Український Генштаб ненодноразово попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Тому Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав Російську Федерацію ядерним терористом.

Виданню Reuters вдалося поспілкуватися з працівниками атомної станції, яку захопили росіяни. Вони розповіли, що в колоні російських військових не було використано жодних протирадіаційних засобів. Ще один співробітник станції додав, що це було "самовбивство" для окупантів, тому що радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення.

Зазначимо, що територія навколо Чорнобиля закрита для всіх, окрім працівників ЧАЕС і тих, хто має спецдозвіл. Рудий ліс вважається ж настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.