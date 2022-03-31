Росія обстріляла нафтобазу у Фастові і частково відводить війська в трьох громадах Броварського району, – зведення з Київщини

Російські війська обстріляли нафтобазу у Фастові Київської області. Щодня на Київщині фіксують 30-40 обстрілів житлових масивів і соціальної інфраструктури.

Руйнувань зазнали обʼєкти в 35 із 69 громад (50,7%). Про це у зведенні повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській ОТГ. Загалом постраждало більш ніж 550 об’єктів.

"На територіях області, залишених ворогом, часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців. Група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на Східному, Південно-східному та Північно-східному напрямках", – зазначив він. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких наші війська здійснюють успішні контратаки.

Небезпечними напрямками залишаються населені пункти вздовж Житомирської траси, Буча – Ворзель – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.

Докладна ситуація в районах:

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський – ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони в підвищеній готовності.

Бучанський район – ситуація напружена, але контрольована. Макарівська й Ірпінська громади, село Шпитьки – під обстрілами. Бородянська – заблокована, Гостомельська – йшли бої. Бородянська, Дмитрівська та Гостомельська – переміщення ворога. Село Дмитрівки – міни. Немішаївська та Бучанська громади – ворог окопався. Багато зруйнованої інфраструктури

Броварський район – у Баришівській, Калитянській і Великодимерській ОТГ спостерігають виведення ворожих сил. Багато зруйнованої інфраструктури. Підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях району. Тим самим проводять активний і дієвий обстріл місць скупчення противника.

Вишгородський район – гуманітарна катастрофа в Іванківській, Димерській і Поліській громадах. Славутич заблоковано.

Фастівський район – обстріл нафтобази.

Нагадаємо, за даними Пентагону, за останню добу Росія перемістила невеликий відсоток своїх військ із Київської області. Зафіксовано рух менш ніж 20% сконцентрованих проти Києва сил. Жодна частина окупантів не повернулася на місця постійної дислокації в Росії, тож у США вважають це репозицією, а не відведенням.

Генштаб підтверджує, що ворог здійснює часткове відведення окремих підрозділів своїх збройних сил з території Київської та Чернігівської областей.