З початку війни росіяни вбили в Україні 148 дітей

З початку збройної агресії Російської Федерації в Україні загинуло 148 дітей, 232 – поранено.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

“І ці цифри не остаточні, оскільки відсутня можливість проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей”, – йдеться у повідомленні.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській – 69, Донецькій – 57, Харківській – 53, Чернігівській – 41, Миколаївській – 30, Луганській – 30, Запорізькій – 22, Херсонській – 27, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

10 березня в Ізюмському районі Харківської області жінка з дитиною загинули через вибухові травми від авіаудару, який нанесли військовослужбовці РФ. 30 березня їх тіла були знайдені під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку.

12 березня внаслідок обстрілу дитячої лікарні в м. Маріуполі загинув неповнолітній хлопчик, який перебував там на лікуванні. Це брат маленької гімнастки Катерини, яка загинула кількома днями раніше.

23 березня у Великоолександрівському районі Херсонської області від отриманих поранень під час обстрілу загинула 3-річна дитина.

29 березня у селі Давидів Брід Бериславського району Херсонської області через обстріл військовослужбовцями ЗС РФ осколкове поранення отримав підліток 14 років.

30 березня у Чугуївському районі Харківської області через наїзд автомобіля на незнешкодженні боєприпаси дві особи загинули, ще п'ятеро, зокрема шестимісячна дитина, - поранені.

30 березня внаслідок обстрілу міста Лисичанська у Луганській області тяжкі поранення отримали двоє дітей віком 2 та 7 років.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 797 закладів освіти. 76 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.