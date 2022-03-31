Росія підтвердила готовність відкрити гумкоридор до Маріуполя, – Верещук

Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив Україні, що РФ підтвердила готовність відкрити доступ до Маріуполя для гуманітарної колони.

Вона має пройти транзитом через Бердянськ. 28 автобусів повинні отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у Василівці, повідомила на брифінгу міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Ще 17 автобусів уже виїхали із Запоріжжя.

Верещук наголосила, що Україна робитиме все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратися з міста.

Крім того, погоджено ще два гуманітарні коридори:

доставка гуманітарної допомоги і евакуація людей з міста Мелітополь ,

, проїзд колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя

"На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті", – зазначила Верещук.

Нагадаємо, російські окупанти не дозволяли евакуювати людей з Маріуполя – міста, яке вони обстрілюють із багатьох видів озброєння. Росіяни прицільно стріляли в пологовий будинок, у сховища з дітьми, в лікарні. Вороги також не давали доставити людям гуманітарну допомогу. Маріупольці, щоб отримати воду, були змушені топити сніг. Вони намагались вирватися з міста самотужки, хоч авто теж розстрілювали.

Маріуполь став одним із символів незламності. Про те, як виживає місто, читайте в інтервʼю LB з мером Вадимом Бойченком.