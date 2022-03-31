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РФ оголосила "гуманітарний коридор" для іноземних кораблів, щоб прикриватись ними під час обстрілів України з моря, - ДПСУ

На сьогодні жодне іноземне судно не пристало на пропозицію агресора.

РФ оголосила "гуманітарний коридор" для іноземних кораблів, щоб прикриватись ними під час обстрілів України з моря, - ДПСУ

Оголосивши "гуманітарний коридор" для кораблів, Росія шукає заручників, які "живим щитом" прикриють її  військовий флот під час обстрілів України з моря.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

24 березня міжнародним каналом зв’язку та безпеки мореплавства російський військовий корабль  звернувся до всіх суден, заблокованих в портах України, із пропозицією вийти "гуманітарним коридором".  При цьому військові країни-агресорки безпідставно звинуватили український флот у тому, що він  нібито замінував акваторію Чорного моря та перешкоджає виходу іноземних суден.

"Вони забули згадати хто ще з 3 березня цього року вдає з себе «господарів моря» та діє всупереч норм міжнародного морського права, безпеки судноплавства та здорового глузду", - зазначили в ДПСУ.

Російські військові кораблі перекрили усі водні шляхи в Азовському і північно-західній частині Чорного моря. "При цьому пірати під триколором відкрито погрожували застосуванням зброї кожному плавзасобу, який ризикне скористуватися правом мирного проходу, називаючи їх терористичною загрозою", - нагадали прикордонники.

Протягом всього цього часу близько 100 торгових іноземних суден залишаються заблокованими в українських портах. А російські кораблі періодично обстрілюють узбережжя  України і навіть влучають в іноземні судна.

"За три тижні блокади північно-західного району Чорного моря військово-морські пірати захопили два українських цивільних судна, викликавши їх під загрозою зброї з румунських вод, неподалік острова Зміїний. Обстріляли п'ять іноземних суден, одне з яких затонуло, ще одне перетворене на екологічну бомбу уповільненої дії, що дрейфує некеровано у відкритому морі з понад 500 тоннами палаючого дизпалива... І раптом – жест «доброї волі» – відкриття гуманітарного коридору. Звертаємо увагу, що ніякими домовленостями на міжнародному рівні проголошений росією гуманітарний коридор не підтверджений, не гарантований. А довіра «добрим намірам» країни, яка зухвало порушує міжнародне морське право, може стати фатальною – призвести до знищення суден та загибелі екіпажів", - наголосили в ДПСУ.

Прикордонники нагадали, як 7 березня, замість домовленості про гуманітарні коридори на маріупольському напрямку, спрацювали російські танки. Саме з того району моря, куди росіяни запрошують іноземні судна для формування їх "гуманітарного конвою", кораблі та літаки рф постійно здійснюють обстріли берегової смуги України.

"Таким чином, очевидним є намір Росії, під виглядом гуманітарної місії, створити для себе «живий щит» з цивільних суден для подальшого безкарного обстрілу України. Розуміючи це і дослухаючись рекомендацій української сторони, на сьогодні жодне іноземне судно не пристало на пропозицію РФ", - наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо,25 березня, російський військовий корабель обстріляв село Санжійка під Одесою. Через три години генерал із цього російського корабля заявив про створення гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних кораблів з українських портів.

З перших днів вторгнення РФ оголосила зоною бойових дій північно-західну частину Чорного моря та в порушення норм безпеки цивільного судноплавства і міжнародного гуманітарного права почала обстріли іноземних цивільних суден. Унаслідок ракетних ударів окупанти потопили суховантажне судно під прапором Панами Helt, було уражено танкер під прапором Молдови Millennial Spirit, а у північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen та Lord Nelson, прапор Панами.

Також російськими військовими піратами також було захоплено у полон судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію.

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