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Зеленський: "Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну людину"

Президент наголосив, що "відведення" російських військ від Києва та Чернігова - це повністю заслуга ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що переговорний процес із Росією триває, але поки що він не має конкретики.

Про це він заявиву відеозверненні.

Зеленський зазначив, що согодні "має небагато часу, але є дуже багато емоцій і ще більше - завднань". Він зауважив, що зараз - переломний момент, "коли говорити можна і треба тільки про найголовніше".

"Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що - слова. Поки без конкретики", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що заяви про "відведення" частини військових сил РФ від Києва і Чернігова - теж лише на словах. Реальні ж відведення сил окуапантів - це, перш за все, заслуга Збройних сил України.

"Є також інші слова про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова. Пр онібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а - наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також ми бачимо шо в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо - у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це - найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - наголосив Зеленський.

Президент також хакликав українців до єднання. Він наголосив, що в такій ситуації, у якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та наш політикум звикли в мирний час.

"Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні Сили, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – вирушити на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові – не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що сигнали з переговорів із РФ можна назвати позитивними, але вони "не заглушають розривів російських снарядів".

29 березня відбулися переговори української та російської сторін, і вони будуть продовжені цього тижня. Представники країни - агресорки заявили, що російські війська, можливо, припинить масований наступ у районі Києва та Чернігова. За даними Генштабу ЗСУ, наразі РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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