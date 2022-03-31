Президент Володимир Зеленський наголосив, що переговорний процес із Росією триває, але поки що він не має конкретики.

Про це він заявиву відеозверненні.

Зеленський зазначив, що согодні "має небагато часу, але є дуже багато емоцій і ще більше - завднань". Він зауважив, що зараз - переломний момент, "коли говорити можна і треба тільки про найголовніше".

"Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що - слова. Поки без конкретики", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що заяви про "відведення" частини військових сил РФ від Києва і Чернігова - теж лише на словах. Реальні ж відведення сил окуапантів - це, перш за все, заслуга Збройних сил України.

"Є також інші слова про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова. Пр онібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а - наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також ми бачимо шо в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо - у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це - найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - наголосив Зеленський.

Президент також хакликав українців до єднання. Він наголосив, що в такій ситуації, у якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та наш політикум звикли в мирний час.

"Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні Сили, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – вирушити на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові – не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що сигнали з переговорів із РФ можна назвати позитивними, але вони "не заглушають розривів російських снарядів".

29 березня відбулися переговори української та російської сторін, і вони будуть продовжені цього тижня. Представники країни - агресорки заявили, що російські війська, можливо, припинить масований наступ у районі Києва та Чернігова. За даними Генштабу ЗСУ, наразі РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.