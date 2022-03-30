Сьогодні по трьох гуманітарних коридорах на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей

З них 812 - з Маріуполя, ще 718 мешканців - з міст Запорізької області.

Віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 30 березня.

Так, по погоджених трьох гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей. З них 812 - з Маріуполя, ще 718 мешканців - з міст Запорізької області (Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка).

При цьому, не дивлячись на домовленості з Російською Федерацією, окупаційні війська продовжили блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у місті Василівка.

"Ми продовжуємо вживати усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили завтра зранку. Сьогодні провела зустріч з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіпо Гранді. Під час зустрічі визначили ключові напрями співпраці: забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок та надання прямої грошової допомоги ВПО", - повідомила Верещук.

Вона також зазначила, що в цьому напрямку працює вже два проєкта. Наразі Мінреінтеграції працює над їх розширенням. Ця допомога надається додатково до допомоги від держави.

Так, Управління Верховного комісара ООН з питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату по 2220 грн кожній переміщеній особі. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти.

Запис у програму грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також - в Ужгороді та Мукачево.

Реєстрація проходить за адресами:

м. Львів, вул. Трускавецька 2 Б (з 9:00 до 18:00);

м. Львів, вул. Палія 15 (з 9:00 до 18:00), вихідний – субота;

м. Ужгород, Гуманітарний штаб “Совине гніздо”, вул. Ференца Ракоци 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Ужгород, пл. Ш. Петефі 24, Ужгородський міський центр соціальних служб департаменту соціальної політики (пн-пт з 9:00 до 18:00);

м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича 2 (пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись на номер: 0800307711

Також представництво Міжнародної організації з міграції в Україні, розпочало втілювати програму з надання грошової допомоги. Зараз це тільки Закарпаття, але в перспективі і інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину

Ця грошова допомога буде надаватися найбільш уразливим групам серед переміщених осіб, зокрема: вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей; сім’ям із двома і більше дітьми; родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю; особи похилого віку.

Для того щоб отримати допомогу, працює такий алгоритм: