Українська сторона не бачить сенсу повертатися на переговорах до питання мови, - Подоляк

"Всіх цих проблем, про які росіяни самі створили міфи, в нас немає", - наголосив радник глави ОПУ.

Україна не бачить сенсу на переговорах з РФ повертатися до гуманітарного блоку, зокрема - питання мови.

Про це під час телемарафону сказав радник керівника Офісу президента, учасник переговорної групи з РФ Михайло Подоляк.

"Ми не бачимо в цьому сенсу (повертатися на перемовинах до питання мови - LB.ua). Ми можемо вийти на інші обговорення з точки зору віддзеркалення. Хочете російську школу в Україні - таку саму давайте зробимо в Росії ... Не може бути примусового обговорення ключових засад держави", - наголосив Подоляк.

Радник глави ОПУ зазначив, що на переговорах українська сторона пропонувала РФ викласти факти порушень, про які говорить роспропаганда.

"Ми кажемо - давайте факти, але не вашої пропаганди, в якій ви живете вже 8 років, а давайте факти. По кожному факту тоді будемо розмовляти. Якщо ви прийшли з концепцією російської мови і знищили міста такі як Харків, Маріуполь, Суми, практично весь схід і південь, де було більше російськомовного населення, то як ви хочете, щоби подали їм (жителям розбомблених територій - Ред.) російську мову? Вони не хочуть розмовляти на ній вже в принципі", - підкреслив Подоляк.

Він додав, що російська сторона "в рамках переговорного процесу починають розуміти - яка ж логіка?"

"Вона (РФ - Ред.)сама себе погрузила в якісь пропагандистські міфи, серед яких були нацифікація якась, всі бажають розмовляти на російській мові, утискають російськомовних громадян. Всіх цих проблем, про які росіяни самі створили міфи, в нас немає", - додав радник керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, 29 березня в Туреччині розпочалися переговори української і російської делегацій. Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів про низку договірних позицій, які РФ взяла до розгляду за результатами зустрічі делегацій.