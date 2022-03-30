Мінцифри розробило пам'ятку, як ефективно повідомляти про російську агресію і залишатися захищеними

У Міністерстві цифрової трансформації розробили пам'ятку для бійців інформаційного фронту. Тут зібрали поради, як ефективно інформувати ЗСУ про факти російської агресії та залишатися захищеними. Також розповіли, як робити якісну та інформативну фото-/відеозйомку ворожих позицій.

Серед основних порад Мінцифри:

Користуватися чатботом єВорог (https://t.me/evorog_bot). Замість того, щоб публікувати кадри з агресором в соцмережах, їх краще надіслати для ЗСУ.

(https://t.me/evorog_bot). Замість того, щоб публікувати кадри з агресором в соцмережах, їх краще надіслати для ЗСУ. Оперативно ділитися інформацією про місцеперебування окупантів та їхньої техніки із ЗСУ. "Адже за годину їхня локація може кардинально змінитися", – наголосили в Мінцифри.

про місцеперебування окупантів та їхньої техніки із ЗСУ. "Адже за годину їхня локація може кардинально змінитися", – наголосили в Мінцифри. Знімати фото/відео непомітно , особливо якщо окупанти перебувають близько.

, особливо якщо окупанти перебувають близько. Під час фото-/відеозйомки необхідно подбати про фокус : він має бути на ворогу, а не на інших об'єктах.

: він має бути на ворогу, а не на інших об'єктах. Перебувати за можливості на безпечній відстані . При цьому варто пам'ятати, що на зображеннях має бути добре видно розпізнавальні символи або ворожі кольори.

. При цьому варто пам'ятати, що на зображеннях має бути добре видно розпізнавальні символи або ворожі кольори. Знімати відео тривалістю до 1 хвилини або ж робити 3-4 фото . Дуже довгі відео забирають багато часу на аналіз. Якщо ж довелося зняти таке відео, то його варто обрізати у відеоредакторі, залишивши лише найбільш інформативний фрагмент.

. Дуже довгі відео забирають багато часу на аналіз. Якщо ж довелося зняти таке відео, то його варто обрізати у відеоредакторі, залишивши лише найбільш інформативний фрагмент. Надсилати матеріали, зроблені самостійно. Не треба використовувати чужі фото.

Нагадаємо, 10 березня Мінцифри запустило чатбот єВорог. Завдяки розробці українці, які стали свідками пересування окупаційних військ, техніки отримали змогу оперативно повідомляти про це ЗСУ, надсилаючи фото і відео.

27 березня чатбот оновили. Тепер можна вибрати види військ чи техніки окупанта із запропонованого списку або вписати самостійно; вказати, скільки саме було окупантів чи техніки; надіслати заявку без фото чи відео. А також час, коли людина бачила ворога, уже можна не заповнювати вручну, а вибрати в боті запропонований.