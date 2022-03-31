Україна домовляється про присутність фахівців МАГАТЕ на українських АЕС, - Шмигаль

Досягнуто угоди про постачання обладнання для ядерних об'єктів країни.

Україна веде переговори з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) про перебування її фахівців на українських АЕС. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу.

Глава уряду також зазначив, що досягнуто угоди про постачання обладнання для ядерних об'єктів країни.

"Хочу повідомити, що Україна веде переговори з МАГАТЕ, щоб співробітники організації перебували на українських атомних станціях", - сказав Шмигаль.

За його словами, присутність фахівців організації на АЕС сприятиме додатковій безпеці для українських станцій і продемонструє відкритість України. Також досягнуті домовленості про отримання різного обладнання для ядерних об'єктів країни як міжнародної допомоги.

"Важлива підтримка. Вдячні за неї", - додав прем'єр.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну для участі у переговорах щодо надання технічної допомоги українським АЕС і для забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни 29 березня. Вчора він відвідав Южно-Українську АЕС.

Нагадаємо також, що окупанти контролюють Запорізьку та Чорнобильську атомні електростанції.