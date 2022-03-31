На Чернігівщині заборонили збирати на брухт пошкоджену чи знищену військову техніку

Таке розпорядження голови ОДА було видано 30 березня.

У Чернігівській області заборонено збирати на брухт пошкоджену чи знищену військову техніку.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з брухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів.

“Таке розпорядження №121 видав 30 березня”, – сказав Чаус.

Він зазначив, що це необхідно для кращого документування агресії та злочинів російських військ.

Нагадаємо, українська асоціація вторинних металів (УАВтормет) вивчає світовий досвід для переробки військової техніки на брухт.

Голова правління брухтопереробного підприємства "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що якщо на обійсті перебуває справна, придатна техніка у вигляді танка, БТР або іншої техніки – це військовий трофей.

Якщо вона не придатна до використання – це брухт і фізособа може такий танк та іншу уживану техніку здати як брухт і отримати гроші. До війни такий брухт коштував 9 тис. грн/тонну.